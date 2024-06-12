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Стало известно, какие напитки нужно ограничить мужчинам с увеличенной простатой

MedicalXpress: мужчинам с увеличенной простатой стоит ограничить алкоголь и кофе

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Shutterstock/Image Point Fr

Мужчинам с доброкачественной гиперплазией предстательной железы нужно избегать избытка жидкости, а также ограничить потребление алкоголя и кофе. Об этом изданию MedicalXpress рассказал доктор Скотт Чейни, уролог из клиники Майо (крупного исследовательского и медицинского центра в США).

Врач объяснил, что при доброкачественной гиперплазии предстательной железы (устаревшее название — аденома простаты) характеризуется увеличением органа в размерах. Это одна из самых частых причин возникновения расстройств мочеиспускания у мужчин. Чаще всего гиперплазия предстательной железы развивается после 40 лет.

Симптомы «увеличенной простаты» могут включать частое мочеиспускание и невозможность полностью опорожнить мочевой пузырь. По словам врача, это заболевание может значительно снижать качество жизни человека, например ухудшать качество сна вследствие необходимости многократно посещать туалет ночью.

Для ослабления симптомов доктор Чейни рекомендует внести некоторые изменения в образ жизни и рацион. Он посоветовал избегать избытка жидкости и регулярно отслеживать ее потребление. Врач объяснил, что при гиперплазии предстательной железы слишком большое количество жидкости будет с трудом выводиться из организма. По этой же причине при увеличенной простате уролог считает необходимым ограничить алкоголь и кофе. Увеличенная доля этих напитков в рационе может вызвать ночные проблемы с мочеиспусканием.

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