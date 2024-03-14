Уголовное дело завели после ЧП с Ми-8 на Колыме

Дальневосточная транспортная прокуратура после жесткой посадки вертолета Ми-8 на Колыме возбудила уголовное дело по факту нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно сообщению экстренных служб, Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области недалеко от рудника «Кварцевый». Предварительная причина аварии, по данным прокуратуры, связана с неисправностью двигателя.

Уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека) было возбуждено Хабаровским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Будет осуществлена оценка выполнения обязательных требований при подготовке к вылету, аэронавигационного обеспечения полетов и проведения аварийно-спасательной операции.

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