Росгвардия сбила дроны ВСУ на подлете к Белгородской ТЭЦ

Специалисты Росгвардии сбили беспилотники, которые направлялись к Белгородской ТЭЦ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Александр Хинштейн.

«Силами артиллерии Росгвардии уничтожено до 30 боевиков и 2 минометных расчета. Кроме того, был подбит вражеский БТР, а также обезврежено 6 ударных беспилотников, в том числе при подлете к Белгородской ТЭЦ», — написал парламентарий.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся атаке украинских дронов. По его словам, один из летательных аппаратов врезался в жилой дом и взорвался. Из-за этого у здания были частично выбиты окна, а также повреждены фасад и кровля. Никто из местных жителей не пострадал, уточнил руководитель областной администрации.

Позднее ВСУ вновь предприняли попытку атаковать Белгородскую область, силы ПВО сбили два беспилотника.

Ранее сообщалось, что подавленные системами РЭБ дроны упали на территорию Новошахтинского нефтезавода.