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В России разрешили садиться в самолет без бумажного посадочного

Росавиация: в России отменили необходимость предъявления бумажного посадочного

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Максим Блинов/РИА Новости

В России с марта 2024 года можно предъявлять электронный посадочный на самолет вместо бумажного документа. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

«С марта 2024 года отчитаться о расходах на приобретение авиабилета можно с помощью электронного посадочного талона вместо бумажного документа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Минтрансом совместно с Минфином сняты барьеры для массового внедрения в России электронного посадочного талона.

Также сообщалось, что в ближайшее время Минтранс утвердит типовую форму электронного посадочного талона для всех авиакомпаний.

22 марта прошлого года стало известно, что во всех московских аэропортах теперь можно использовать электронные посадочные талоны при посадке в самолет. Отмечается, что Домодедово, Шереметьево и Внуково теперь предоставляют такую возможность.

До этого сообщалось, что весной для внутреннего туризма россияне чаще всего выбирают поездки в Сочи, Москву и Казань, рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. Из зарубежных направлений жители РФ выбрали отдых в ОАЭ, Таиланде, на Мальдивах и Шри-Ланке.

Ранее стала известна минимальная цена на недельный тур в Турцию на двоих.

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