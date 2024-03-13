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Путин поздравил папу Римского с 11-летием понтификата

Путин поздравил папу Римского Франциска с 11-летием понтификата

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил папу Римского Франциска с 11-летием его вступления на апостольский престол. Об этом сообщили РИА Новости в российском посольстве в Ватикане.

Отмечается, что российский лидер направил понтифику поздравительную телеграмму. Также письмо папе направил посол РФ при Святом престоле Иван Солтановский.

Президент России и папа Римский встречались трижды, в последний раз — в 2019 году.

Кардинал Хорхе Марио Бергольо, уроженец Аргентины, был избран папой Римским 13 марта 2013 года. Встав во главу Римско-католической церкви, он взял имя Франциск.

На прошлой неделе сообщалось, что папа Римский оценил возможность капитуляции Украины в конфликте с Россией. Понтифик призвал Киев и Москву начать диалог, а также обратил внимание на необходимость проигрывающей стороне найти силы и поднять «белый флаг».

Католический епископ высказал мнение, что слово «переговоры» достаточно смелое, но когда видишь, что терпишь фиаско и задачи не получается решить, необходимо иметь смелость вести переговоры и перестать стыдиться поражения.

Ранее папа Римский в рождественском обращении призвал закончить войны.

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