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Школы в большинстве районов Белгородской области переведут на самостоятельное обучение

Гладков: школы в девяти районах Белгородской области отменят занятия на три дня

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Школы и колледжи в девяти муниципалитетах Белгородской области, включая город Белгород, отменят занятия на три дня. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В среду, четверг и пятницу, на три дня, в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах, Грайворонском, Валуйском, Шебекинском и Яковлевском городских округах, а также городе Белгороде в школах и колледжах мы объявляем дни самоподготовки», — заявил чиновник.

По словам Гладкова, такой же режим работы будет рекомендован вузам, в то время как детские сады будут работать в режиме дежурных групп.

До этого в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности спустя 10 часов после объявления.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе. Еще одно возгорание началось на нефтезавод под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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