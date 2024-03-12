Начальница российского банка украла более 22 млн рублей

В Красноярском крае бывшую начальницу офиса банка в Северо-Енисейском районе обвиняют в хищении в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, с 2017 по 2022 год женщина брала у кассира банка наличные, чтобы якобы загружать кассеты банкоматов, но деньги забирала себе.

«Она опечатывала пустые кассеты, на ярлыках к кассетам указывала нужную сумму. Во время ревизий кассеты по распоряжению обвиняемой увозили и загружали в банкоматы, а затем после отъезда ревизоров снова доставляли в офис банка, помещали в хранилище, не произведя перерасчет денежной наличности в кассетах», — рассказали в прокуратуре.

Недостачу в кассе начальница скрывала несколько лет. Деньги тратила на личные нужды, а также отдавала мужу-предпринимателю.

Общая сумма ущерба составила более 22 млн рублей. На имущество обвиняемой наложен арест. Дело красноярки направлено для рассмотрения судом.

Ранее директор отделения банка в Красноярском крае похитила свыше 75 млн руб.