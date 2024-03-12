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В Финляндии из-за забастовки может встать автобусное движение

Yle: в ряде регионов Финляндии может встать движение автобусов из-за забастовки

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SAK

Сразу в нескольких регионах Финляндии может прекратиться автобусное сообщение из-за нехватки топлива на автозаправках, вызванной забастовкой профсоюзов. Об этом сообщает местное издание Yle со ссылкой на главу обслуживающего автобусные маршруты транспортного предприятия Koiviston Auto Харри Сааренпяя.

По словам гендиректора, финская нефтеперерабатывающая компания Neste уведомила его компанию о невозможности поставок топлива на АЗС из-за стачек. Сааренпяя отмечает, что на одном из складов в столичном округе Хельсинки бензин закончится уже к завтрашнему дню, а к выходным в этом районе могут прекратить движение все автомобили.

В то же время сообщается, что в городе Йювяскюля топливо может кончиться к началу четверга.

Забастовка в Финляндии началась из-за реформ кабмина, которые предполагают упрощение увольнений, запрет на проведение забастовок и многое другое. В акциях участвуют сразу несколько объединений, в числе которых профсоюз работников транспортной сферы и профсоюз электриков. В данный момент ущерб экономике Финляндии от забастовок уже достиг порядка €1 млрд.

Ранее сообщалось, что финские порты частично прекратили работу из-за забастовки профсоюзов.

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