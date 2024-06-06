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В Нефтекамске задержали мужчину, который напал на пенсионеров у подъезда

В Башкирии задержали мужчину, который напал на пенсионеров и попал на видео

В Нефтекамске задержали мужчину, который отобрал трость у пенсионера и жестоко его избил ею. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

По данным пресс-службы ведомства, виновником нападения оказался 61-летний местный житель. Выяснилось, что за последний год он уже несколько раз привлекался к административной ответственности, так как появлялся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент, в связи с которым мужчину задержали, произошел около жилого дома на улице Строителей. Камера домофона сняла, как пьяный дебошир спровоцировал конфликт с четырьмя пожилыми людьми, сидящими на скамейках у подъезда. По всей видимости, агрессору, который проходил мимо, показалось, что они обсуждают именно его. Тогда он выхватил трость у пенсионера, ударил ею по земле, а затем стал угрожать другой женщине. В итоге мужчина несколько раз ударил тростью ее владельца, но в ситуацию вмешался сосед пострадавшего. Он спугнул хулигана, и тот ушел со двора.

Ранее россиянка напала на мать с ребенком, перекинула ее через забор и попала на видео.

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