Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили причины серьезных побочных эффектов от лекарств против рака

EMBO Repots: противораковые препараты подавляют ключевые белки иммунитета

close
100%
Depositphotos

Немецкие биохимики из Вюрцбургского университета выяснили причины, из-за которых некоторые препараты для лечения рака оказывают разрушительный эффект на организм пациента. Исследование опубликовано в научном журнале EMBO Repots.

Команда установила, что небольшой белок убиквитин участвует практически во всех клеточных процессах нашего организма: он управляет стабильностью и функцией подавляющего большинства других белков. Когда он связывается с другими белками, они высвобождаются для дальнейшего распада.

Эту маркировку можно обратить вспять с помощью специальных ферментов. Известно, что фермент USP28 стабилизирует белки, которые важны для роста и деления клеток. Они же могут играть важную роль в росте раковых опухолей.

Чтобы снизить стабильность этих белков и тем самым подавить развитие новообразований, были разработаны ингибиторы USP28. Эти вещества, составляющие основу многих разрабатываемых в настоящее время противораковых препаратов, нарушают деление клеток, блокируя целевой фермент.

Проблема в том, что они часто действуют не только против USP28, но и против USP25, близкородственного фермента, который отделяет убиквитин от других белков и считается ключевым элементом иммунной системы.

Исследователи обнаружили, почему ингибиторы нацелены не только на USP28, но и на USP25.

В рамках проекта команда использовала рентгеновскую кристаллографию для анализа структуры USP28 в сочетании с тремя ингибиторами «AZ1», «Висмодегиб» и «FT206» и, таким образом, определила место пространственного связывания.

Дальнейшие биохимические эксперименты с USP25 показали, что точки связывания ингибиторов с USP28 и USP25 идентичны.

По словам исследователей, открытие поможет найти более специфических лекарств с меньшим количеством побочных эффектов.

Ранее врачи удвоили продолжительность жизни пациентов со злокачественными опухолями в кишечнике с помощью комбинированной терапии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами