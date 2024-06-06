Ученые выяснили причины серьезных побочных эффектов от лекарств против рака

Немецкие биохимики из Вюрцбургского университета выяснили причины, из-за которых некоторые препараты для лечения рака оказывают разрушительный эффект на организм пациента. Исследование опубликовано в научном журнале EMBO Repots.

Команда установила, что небольшой белок убиквитин участвует практически во всех клеточных процессах нашего организма: он управляет стабильностью и функцией подавляющего большинства других белков. Когда он связывается с другими белками, они высвобождаются для дальнейшего распада.

Эту маркировку можно обратить вспять с помощью специальных ферментов. Известно, что фермент USP28 стабилизирует белки, которые важны для роста и деления клеток. Они же могут играть важную роль в росте раковых опухолей.

Чтобы снизить стабильность этих белков и тем самым подавить развитие новообразований, были разработаны ингибиторы USP28. Эти вещества, составляющие основу многих разрабатываемых в настоящее время противораковых препаратов, нарушают деление клеток, блокируя целевой фермент.

Проблема в том, что они часто действуют не только против USP28, но и против USP25, близкородственного фермента, который отделяет убиквитин от других белков и считается ключевым элементом иммунной системы.

Исследователи обнаружили, почему ингибиторы нацелены не только на USP28, но и на USP25.

В рамках проекта команда использовала рентгеновскую кристаллографию для анализа структуры USP28 в сочетании с тремя ингибиторами «AZ1», «Висмодегиб» и «FT206» и, таким образом, определила место пространственного связывания.

Дальнейшие биохимические эксперименты с USP25 показали, что точки связывания ингибиторов с USP28 и USP25 идентичны.

По словам исследователей, открытие поможет найти более специфических лекарств с меньшим количеством побочных эффектов.

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