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Мужчину, убившего скейтера в Москве, прооперировали в местной больнице

Shot: в Москве прооперировали стрелявшего в скейтера мужчину

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Shutterstock

В Москве врачи прооперировали Андрея Демина, подозреваемого в убийстве скейтера. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Специалистам понадобилось провести несколько хирургических вмешательств. В результате медики спасли жизнь мужчине.

Серьезные травмы пострадавший получил после инцидента в районе Кунцево. По данным СМИ, мужчина преследовал человека и в какой-то момент открыл по нему стрельбу из АКС-74У. Подозреваемому удалось скрыться с места, жертва погибла на месте. Выяснилось, что Демин стрелял в скейтера Константина Балишанского.

Стрелка оперативно выследили, но при задержании он оказал сопротивление и открыл стрельбу в правоохранителей, поэтому инспекторам ГАИ пришлось выстрелить в мужчину. Пули попали в голову, самого подозреваемого госпитализировали в тяжелом состоянии.

До этого сообщалось, что убийство было заказным, но, по версии следователей, причиной стала ревность. О подробностях не сообщается.

Ранее в Башкирии участники свадебного кортежа открыли стрельбу во время торжества.

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