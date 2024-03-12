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Стало известно об увеличении числа погибших при крушении Ил-76 под Иваново

112: число погибших при крушении Ил-76 в Ивановской области увеличилось до 16

Количество погибших при крушении самолета Ил-76, которое произошло в Ивановской области, выросло до 16 человек. Об этом сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

Журналисты уточнили, что в настоящее время на месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб. Специалисты разбирают обломки рухнувшего воздушного судна и выясняют обстоятельства произошедшего.

«По одной из версий, на борту могли быть еще несколько незарегистрированных пассажиров», — говорится в публикации.

Днем 12 марта в Ивановской области произошло крушение военно-транспортного самолета Ил-76. По данным Telegram-канала Baza, воздушное судно упало на территории кладбища недалеко от села Богородское.

Отмечается, что самолет совершал тренировочный полет. При этом в министерстве обороны РФ рассказали, что причиной авиакатастрофы стало возгорание одного из двигателей. Оборудование загорелось при взлете Ил-76, после чего члены экипажа попытались совершить вынужденную посадку. Однако самолету не удалось дотянуть до взлетно-посадочной полосы.

Изначально сообщалось, что на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Однако в самолете могло находиться более 15 человек, о чем свидетельствует последняя информация.

Ранее в Малайзии призвали возобновить расследование по делу об исчезнувшем самолете MH370.

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Крушение Ил-76 под Иваново
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