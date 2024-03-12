Стала известна минимальная цена на недельный тур в Турцию на двоих

Весной отправляться на отдых в курортные страны достаточно выгодно. Так, недельный тур в Турцию на двоих сейчас можно приобрести за 150 тыс. рублей. Примерно за такую же стоимость в весеннее время при желании можно найти возможность отдохнуть в Дубае, рассказал НСН гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Говоря о 150 тыс. на двоих за неделю в Турции, Арутюнов подчеркнул, что речь идет о системе «все включено».

«До майских праздников, после и вообще весной выгодно отдыхать в Турции, потому что начало сезона, еще не все прогрелось, недельный тур может стоить в пределах 70-80 тысяч на человека в приличном отеле четыре звезды», — добавил он.

За такую же стоимость можно найти неплохой отель в Дубае или на Шри-Ланке, так как сейчас наблюдаются значительные скидки на перелеты за рубеж, отметил эксперт отрасли.

При перелете в страну без прямого сообщения с Россией важно выписывать билет одним бланком, подчеркнул Арутюнов. По его словам, в одном билете должно быть два-три рейса, так как это поможет при задержке или отмене одного из стыковочных рейсов. При бронировании перелета с пересадками у одной авиакомпании она будет обязана посадить пассажира на ближайший рейс при сбое стыковки, пояснил он.

Напомним, для путешествий весной внутри страны популярными у россиян стали Сочи, Москва, Казань, Санкт-Петербург, Калининград и Северный Кавказ. Для поездок за рубеж жители выбрали страны Ближнего Востока, в первую очередь – ОАЭ.

Ранее стало известно о росте спроса россиян на отдых в Крыму.