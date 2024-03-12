Стало известно, сколько человек было на борту горящего самолета над Иваново

На борту самолета Ил-76, который аварийно сел в Ивановской области, было 12 человек. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Как выяснил канал, самолет загорелся при заходе на посадку. По предварительным данным, он приземлился на территории кладбища в районе села Богородское, недалеко от аэродрома.

Самолет оказался наполовину разрушен и продолжает гореть. О состоянии людей на борту пока информаци не поступало. Официальных комментариев по поводу случившегося также пока нет.

Очевидцы отмечали, что воздушное судно загорелось в полете. По словам очевидцев, после падения были видны клубы черного дыма.

Ночью и утром 12 марта регионы РФ массово подверглись атаке дронов и ракет ВСУ. Беспилотники сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара дрона загорелась нефтебаза.

Еще одно возгорание произошло на нефтезаводе в Кстове под Нижним Новгородом. На фоне массовой воздушной атаки военкоры сообщили о попытке украинских диверсантов с боем прорваться в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны прокомментировало попытку ВСУ вторгнуться на территорию РФ.