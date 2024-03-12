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Россиянка вылила кипяток в лицо ребенку и подверглась нападению его матери

В Геленджике женщины подрались из-за вылитого в лицо ребенку кипятка

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Телеграм-канал «Криминальный Геленджик»

В Геленджике женщина вылила в лицо ребенку кипяток и подверглась нападению его матери. Об этом сообщает Telegram-канал »Криминальный Геленджик️️».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в «Сафари-парке». Во время бесплатного посещения в честь 8 Марта женщина вылила ребенку в лицо кипяток из-за просьбы пропустить его к матери.

После этого мать несовершеннолетнего напала на нее. По словам очевидцев, россиянка, предположительно, разбила оппонентке губу.

Отмечается, что ставшие свидетелями инцидента люди не стали разнимать дерущихся женщин. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее мать школьника едва не подралась с отцом его одноклассника из-за конфликта их детей.

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