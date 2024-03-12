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Россияне ответили, нужно ли отменять ЕГЭ

«КП»: большинство россиян выступили за отмену ЕГЭ

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Большинство (79%) россиян считают, что проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) после 11-го класса необходимо отменить, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,3 тыс. человек.

По их мнению, такой экзамен не учит школьников абстрактному и логическому мышлению, а также не ведет к пониманию предмета, но заставляет их бездумно зазубривать материал.

«Пора отменить ЕГЭ и вернуть написание сочинений, изложений, чтение стихов, надо развивать в человеке разностороннюю личность, умение логически мыслить», — подчеркнул респондент.

Еще 15% опрошенных выступили за внесение изменений в ЕГЭ. Среди них 5% предложили сократить число заданий, 4% — добавить устную часть, еще 4% — сделать больше заданий с открытыми ответами вместо тестов, 2% — упростить экзамен и оставить только тесты.

Еще 1% выбрали вариант «другое». Оставшиеся 5% заявили, что их полностью устраивает ЕГЭ.

11 марта сообщалось, что группа депутатов от ЛДПР планирует внести в Государственную думу новый законопроект, которым предлагается отменить обязательное сдачу Единого государственного экзамена при окончании школы и предоставить студентам возможность выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами.

Ранее в Совфеде оценили инициативу об отмене ЕГЭ.

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