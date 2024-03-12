Семь населенных пунктов Белгородской области обесточены после атаки БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что семь населенных пунктов в Белгородском районе остались без света после атаки украинского беспилотника.

По словам Гладкова, украинский беспилотник сбросил четыре взрывных устройства.

«В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи. Без света остаются семь населенных пунктов: с. Ясные Зори, с. Черемошное, с. Устинка, с. Лозовое, с. Ровенек, с. Петровка, с. Соловьевка», — написал губернатор.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале о ликвидации беспилотника в регионе. Российская система ПВО сбила в небе над Фатежским районом украинский дрон.

11 марта Старовойт сообщал, что в Курской области продолжается восстановление гражданских объектов, пострадавших в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате этих работ отремонтировали более 900 домов.

В конце февраля глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что ВСУ умышленно бьют по гражданским объектам в Белгороде. Он напомнил, как украинская армия обстреляла центр Белгорода в конце 2023 года. Позже ВСУ снова нанесли удар и в феврале 2024-го.

Ранее ВСУ атаковали город в Белгородской области.