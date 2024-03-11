Аллигаторы растерзали пенсионерку в саду частного дома

Во Флориде два аллигатора, содержавшиеся в водоеме на территории частного дома, напали на пенсионерку. Об этом сообщает NBC 2.

Инцидент произошел в штате Флорида, 80-летняя Роуз Виганд работала у себя во дворе, пенсионерка приблизилась к водоему с аллигаторами, рептилии набросились на женщину и утащили ее под воду.

Спасти пожилую женщину не удалось, дочь американки обратилась с иском в суд с требованием наказать ассоциацию домовладельцев, которая разрешила разместить опасных хищников во дворе жилого дома. Агрессивных аллигаторов отловили, по данным NBC 2, особи достигали длины более двух метров.

Ранее ребенок сумел отбиться от напавшего на него крокодила.