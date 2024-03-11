Пациент российской больницы обвинил врачей в ошибке, из-за которой у него облезла вся кожа

В Перми пациент больницы обвинил врачей в ошибке, из-за которой у него облезла вся кожа на теле. Об этом сообщает Telegram-канал »Подъем».

По словам супруги мужчины, его положили в пермскую больницу 19 февраля. На следующий день россиянину начали давать таблетки по восемь штук в день — он принимал их до 25 числа. После этого у него на коже по всему телу начали появляться волдыри, которые потом стали лопаться. В результате у него облезла кожа.

Врачи такой эффект от медикаментов никак не прокомментировали, сообщила женщина. Его перевели с таблеток на капельницы, и тогда пациенту стало лучше. О ситуации россиянин рассказал в соцсетях.

После этого мужчину решили перевести в другую больницу. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

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