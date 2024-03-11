В Китае родители все чаще получают сердечные приступы, когда помогают детям с уроками

В Китае родители школьников все чаще получают сердечные приступы, когда они помогают детям делать домашнее задание, пишет Oddity Central.

Женщина по фамилии Дун, 40-летняя мать двоих детей, помогала сыну с домашним заданием по математике, потому что ребенок не понимал, как решить задачу. Вскоре китаянка почувствовала резкую головную боль, за которой последовал приступ тошноты, поэтому она обратилась в больницу.

После тщательного обследования у Дун обнаружили небольшой инсульт. Врачи считают, что он был вызван постоянным и длительным стрессом, а помощь с уроками лишь усугубила ситуацию. Специалисты отметили, что в последнее время такие случаи происходят в Китае все чаще.

Например, на прошлой неделе в больницу обратилась 37-летняя китаянка, которая тоже занималась с сыном математикой. Она так расстроилась, что сын не смог решить пример, что оказалась в клинике с сердечным приступом.

Эксперты в области здравоохранения объяснили, что женщины более склонны к такого рода проблемам со здоровьем, потому что они находятся в состоянии постоянного стресса и беспокойства из-за работы, домашних дел и успеваемости детей.

Ранее в Китае школьник пришел в полицию и пожаловался, что у него много уроков.