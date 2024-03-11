Девушка из Москвы тайно уехала в Краснодар и пропала

Молодая москвичка тайно уехала в Краснодар и пропала. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации Telegram-канала, 19-летняя девушка уехала из Москвы на междугороднем автобусе, не предупредив об этом родственников. Около недели назад она пропала в районе Бауцентра в Краснодаре.

По словам родственников исчезнувшей, девушке дважды звонила неизвестная женщина. Они пытались связаться с незнакомкой, но мероприятие не увенчалось успехом.

Пропавшая имеет худощавое телосложение, рост 171 сантиметр, темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения на ней была черная куртка, бело-бежевая полосатая кофта, голубые джинсы, черные ботинки, коричневая шапка и сумка.

Ранее в США нашли пропавшую 7 лет назад женщину благодаря ее крикам из отеля.