Новое требование к дорожным камерам назвали грабежом водителей

Если камеры на дорогах начнут по предложению Минтранса ставить с любой частотой для устранения очага аварийности, то это обернется огромными потерями для автомобилистов, считает руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль. Он назвал такой подход грабежом водителей, заявив в беседе с НСН, что единственная цель законопроекта – это увеличить обороты по сбору штрафов.

Ранее стало известно о доработанном Минтрансом законопроекте, который в числе прочего разрешает ставить с любой частотой камеры на дорогах, если речь идет об очаге аварийности или этого требует ГИБДД. По мнению эксперта, эта инициатива станет «лазейкой», которая позволит обходить нормы по взиманию штрафов.

«Можно просто сфотографировать какую-то дырку на асфальте и напичкать камеры через каждые 10 метров. Цель этого – увеличить обороты по сбору штрафов, – заявил Крохмаль. – Учитывая, что количество штрафов достаточно огромное, многие забывают, что из многомиллиардных выписанных штрафов больше половины – спорные. Многие водители платят деньги и не идут оспаривать в суд, потому что дороже выйдет».

Он призвал вместо нововведения создать комиссию по контролю за законностью установки камер с любой частотой. За неправильную установку нужно брать штрафы размером до 10 млн рублей, считает эксперт. При повторном штрафе, по его мнению, нужно отзывать лицензию у ответственной фирмы.

«Тогда ситуация будет в нормальном правовом поле и не будет злоупотреблений», – заключил Крохмаль.

Напомним, из-за проекта Минтранса, который должен вступить в силу 1 сентября, часть дорожных камер оказалась под угрозой отключения, так как они не соответствуют ГОСТу от 2016 года.

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