В Совфеде предложили создать государственный маркетплейс

В России необходимо создать государственную торговую интернет-площадку, которую можно организовать на портале госуслуг. С таким предложением в Минпромторг России обратился первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, передает «Парламентская газета».

Он отметил, что на госуслугах можно сделать дополнительную опцию, которая позволит предлагать и покупать товары. По его словам, это сократит число посредников между производителем и покупателем, а это, в свою очередь, — снизит цену на товары.

«Я думаю, что это будет работать. А где выгоднее покупать — пусть решает сам потребитель. Хочешь — покупай на коммерческом маркетплейсе, а хочешь — ищи сертифицированные товары с гарантированным качеством на государственном сервисе», — отметил Абрамов.

Опрос Яндекс Маркета и компании Gfk Rus до этого показал, что большинство россиян (67%) покупали что-либо в интернет-магазинах в 2023 году. По данным опроса, быстрее всего количество пользователей интернет-магазинами увеличивается в малых городах и селениях (+12 п.п.). Лидером по количеству покупателей на маркетплейсах стала Москва (78% жителей).

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