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Подросток пытался насиловать свою восьмилетнюю сестру, пока мать спала

Во Франции 15-летнего школьника заподозрили в развращении младшей сестры

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Depositphotos

Во французской Бретани арестовали подростка, подозреваемого в сексуальном насилии над своей младшей сестрой. Об этом сообщает France 3.

На прошлой неделе полиция Кемпера взяла под стражу 15-летнего подростка по подозрению в совращении и изнасиловании его восьмилетней сестры. По версии следствия, старший из трех братьев и сестер стал показывать своей жертве порно еще летом 2021 года. Он просил девочку повторять происходящее в видео, а затем заставлял ее раздеваться, заниматься оральным сексом, смотреть, как он мастурбирует, и «имитировать половой акт».

Все продолжалось до лета прошлого года. Старший брат развращал младшую сестру, когда их мать спала. Как и когда о регулярном насилии узнали взрослые, не уточняется. Прокурор подчеркнул, что действия подростка «квалифицируются как кровосмесительные, поскольку были совершены братом, и отягчаются тем, что были совершены в отношении несовершеннолетней в возрасте до 15 лет». Подозреваемого поместили под судебный надзор, ведется расследование.

Ранее жителя Ростовской области обвинили в изнасиловании 13-летней сестры.

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