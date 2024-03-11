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В Госдуме объяснили планы по ужесточению требований к мигрантам

Депутат Бессараб: новые требования исключат бесконтрольные переезды мигрантов

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Алексей Майшев/РИА Новости

Минтруд предложил обязать мигрантов покинуть территорию России, если они не работают по профилю. Это требование позволит исключить бесконтрольное перемещение мигрантов по стране и их неформальные трудовые отношения с работодателями, пояснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT.

«По сути, привлечение мигрантов должно сопровождаться полной ответственностью работодателей, привлекающих указанных лиц к труду, как ответственностью перед непосредственно иностранными работниками — за предоставление рабочего места и соответствие условий труда, так и перед государством и обществом <…>», — заявила Бессараб.

В числе прочего, по ее словам, трудоустройство мигранта должно обеспечивать его конкретное местонахождение и выполнение определенных рабочих обязанностей.

Напомним, Минтруд подготовил соответствующий законопроект. Документ предусматривает, что если мигранты откажутся работать на пригласивших их предприятиях, им придется покинуть Россию за 15 дней.

Ранее эксперты предрекли массовый наплыв в Россию мигрантов из Северной Кореи.

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