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На портале госуслуг появится раздел о мерах поддержки участников СВО

Путин поручил создать на портале госуслуг раздел о мерах поддержки бойцов СВО

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать на портале госуслуг раздел о мерах поддержки и льготах для участников специальной военной операции и их семей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В выполнении поручения также будет задействован Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

«Принять меры, направленные на создание в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» раздела, обеспечивающего информирование участников специальной военной операции и членов их семей о полагающихся им мерах социальной поддержки, помощи и услугах», — говорится в заявлении.

Поручение президента должно быть выполнено до 1 мая 2024 года, ответственным за его исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В феврале сообщалось, что правительство России выделит более 4 млрд рублей на поддержку отдельных категорий мобилизованных граждан и контрактников в рамках специальной военной операции.

Ранее в ЕР предложили освободить от срочной службы добровольцев со стажем от полугода в СВО.

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