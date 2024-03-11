Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В правительстве отметили темпы снижения безработицы

Вице-премьер Голикова: уровень безработицы снизился на 20% за шесть лет

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова сообщила, что показатель безработицы в стране за последние шесть лет снизился на 20%, а среднегодовая численность занятых составляет 73,6 млн человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы видим системные изменения рынка труда, которые происходят в последнее время. За последние шесть лет у нас на 20% снизилась безработица. Среднегодовая численность занятых у нас составила 73,6 млн человек», — сообщила Голикова.

До этого кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что уровень бедности в России в 2024 году может снизиться с 9,3% от общей численности населения страны до 8%. То есть по итогам года число малоимущих россиян может уменьшиться с 13,5 млн до 12 млн человек.

По данным Росстата, число россиян с доходами ниже границы бедности по итогам 2023 года составило 13,5 млн человек или 9,3% от общей численности населения страны. Это меньше, чем в 2022 году, когда уровень бедности достигал 9,8%. Граница бедности, по данным Росстата, в последнем квартале 2023 года достигла 14 754 рублей в месяц. В среднем за 2023 год этот показатель составил 14 339 рублей против 13 545 рублей годом ранее.

Ранее экономист оценил данные Росстата о росте доходов россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами