В правительстве отметили темпы снижения безработицы

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова сообщила, что показатель безработицы в стране за последние шесть лет снизился на 20%, а среднегодовая численность занятых составляет 73,6 млн человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы видим системные изменения рынка труда, которые происходят в последнее время. За последние шесть лет у нас на 20% снизилась безработица. Среднегодовая численность занятых у нас составила 73,6 млн человек», — сообщила Голикова.

До этого кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что уровень бедности в России в 2024 году может снизиться с 9,3% от общей численности населения страны до 8%. То есть по итогам года число малоимущих россиян может уменьшиться с 13,5 млн до 12 млн человек.

По данным Росстата, число россиян с доходами ниже границы бедности по итогам 2023 года составило 13,5 млн человек или 9,3% от общей численности населения страны. Это меньше, чем в 2022 году, когда уровень бедности достигал 9,8%. Граница бедности, по данным Росстата, в последнем квартале 2023 года достигла 14 754 рублей в месяц. В среднем за 2023 год этот показатель составил 14 339 рублей против 13 545 рублей годом ранее.

Ранее экономист оценил данные Росстата о росте доходов россиян.