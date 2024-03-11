Переменная облачность и тепло ожидается в Москве

По данным Гидрометцентра России, в понедельник в Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, и температура от 1°C до 3 °C тепла. В ночь на вторник температура может снизиться до -5°C. Ветер будет западный, со скоростью 6-11 м/с, а атмосферное давление около 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура в понедельник будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов, а ночью на вторник может опуститься до -8°C .

Из-за гололедицы в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности, который будет действовать до 21:00 12 марта.

До этого сообщалось, что на масленичной неделе в Москве и Подмосковье ожидается приятная погода без осадков.

Во вторник западный теплый ветер поднимет ночные температуры до -3...-5°С, а днем ожидается от 3 до 5°С выше нуля. В дальнейшем ожидается небольшое изменение циркуляции, что приведет к более низким ночным температурам по сравнению со вторником.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.