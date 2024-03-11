У православных христиан наступает Масленица

В понедельник начинается Сырная седмица, также известная как Масленица — последняя неделя перед Великим постом. В это время мясо исключается из рациона, но разрешается употребление сыра, яиц и молока, что объясняет название «сырная» для этой седмицы, пишет ТАСС.

Как рассказал ректор Николо-Угрешской духовной семинарии игумен Мефодий (Зинковский), духовный смысл Масленичной недели заключается в подготовке к Великому посту, что представляет собой постепенный переход к воздержанию от мяса. В западной традиции это время называется «карнавалом», что означает «отбрасывание мяса».

Масленица сопровождается праздничными гуляниями и играми, отражающими народное восприятие поста как времени радости и духовного возрождения. Однако игумен предостерегает от чрезмерных развлечений в это время, подчеркивая важность здоровой подготовки к посту.

В церкви Масленица напоминает о Страшном суде, а богослужения этой недели направлены на подготовку верующих к предстоящему посту через молитвы, чтение Священного Писания и покаянные песнопения. Прощеное воскресенье, последний день Масленицы, имеет важное значение, так как вступать в пост без примирения с другими людьми несостоятельно. Важно помириться с окружающими перед началом духовной практики поста.

Ранее Патриарх Кирилл дал совет насчет Масленицы.