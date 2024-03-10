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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги сработали в пяти регионах Украины

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Shutterstock/Ireshetnikov54

Украинские власти объявили воздушную тревогу сразу в пяти регионах страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации Украины.

В настоящее время в «красной» зоне находятся Полтавская и Харьковская области. Также о возможной опасности предупредили жителей Черниговской, Днепропетровской и Сумской областей.

Другие подробности о ситуации в этих регионах пока не уточняются.

Утром 10 марта пресс-служба Сил обороны Юга украинских войск сообщила, что в Одесской области загорелся промышленный объект. Пожар начался в результате ночных взрывов в регионе, подчеркивалось в заявлении.

Незадолго до этого глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал о повреждении одного из инфраструктурных объектов, расположенных в регионе. По его словам, после ночных взрывов на объекте начался пожар. Однако, о какой именно постройке идет речь, чиновник уточнять не стал.

9 марта в городе Херсоне, который находится под контролем украинских властей, была повреждена припортовая инфраструктура. Примерно в то же время в населенном пункте сработали сирены воздушной тревоги.

Ранее в городе Кривом Роге заявили о повреждении промышленного объекта.

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