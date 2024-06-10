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Названа серия «Эдмонтона», которую «Флорида» прервет в финале Кубка Стэнли

Комментатор Майков: «Флорида» сможет забить в большинстве «Эдмонтону»

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Marta Lavandier/AP

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» высказался для «Газеты.Ru» об обороне «Эдмонтон Ойлерз», которой в финале Кубка Стэнли приходится противостоять мощной атаке «Флориды Пантерз».

«Для обороны тоже хорошая проверка. Мне нравится оборона «Эдмонтона», как бы там все ни поносили Нерса, Кулака, Сиси и прочих. Но эта оборона работает. Вот реально работает. И меньшинство работает. Сколько там я видел плашку в трансляции? 28, что ли, нейтрализаций подряд. Почти 30-ка! Ну, это фантастика для «Эдмонтона». Это вообще что-то невероятное. Вот сможет ли «Флорида» своим большинством это вскрыть? Тоже интересно. Я думаю, она, конечно, эту серию «Эдмонтона» прервет и рано или поздно, конечно, забьет в большинстве. Но будет интересно посмотреть, насколько долго это продержится», — отметил Майков.

«Эдмонтон» уступил в первом матче финальной серии плей-офф НХЛ со счетом 0:3, при этом все три шайбы «Флорида» провела в равных составах. Вторая игра противостояния пройдет в ночь на 11 июня по московскому времени на льду «Пантерз».

Ранее комментатор Майков заявил, что «Флорида» выиграет финал Кубка Стэнли.

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