В Дагестане прошли массовые обыски на водоканале после массового отравления жителей

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски на муниципальном унитарном предприятии (МУП) «Буйнакскводоканал» в рамках уголовного дела, начатого после случаев массового отравления жителей города Буйнакска в Дагестане. Как сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета России, о результатах расследования будет доложено главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

«Руководство ведомства поручило представить отчет о ходе расследования уголовного дела по факту отравления местных жителей в Республике Дагестан. <...> Проведены обыски на МУП «Буйнакскводоканал», в рамках которых изъяты документы, имеющие значение для уголовного процесса. Также осуществлен осмотр лаборатории, где проводится хлорирование воды и ее анализ», — указали правоохранители.

Несколько часов назад сообщалось, что выросло число госпитализированных с инфекцией в Буйнакске. Количество пострадавших достигло 84 человек.

До этого сообщалось, что в Дагестане зафиксировали массовые обращения местных жителей в медучреждения с кишечной инфекцией.

Ранее в Подмосковье 13 детей госпитализировали из парк-отеля, куда они приехали на слет.