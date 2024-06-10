Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киеве назначили нового командующего Силами беспилотных систем ВСУ

Новым командующим Силами беспилотных систем ВСУ стал полковник Сухаревский

close
100%
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Полковник Вадим Сухаревский стал новым командующим Сил беспилотных систем в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Генерального штаба украинской армии.

10 июня министр обороны Украины Рустам Умеров издал приказ о назначении Сухаревского командующим этого рода войск.

В феврале нынешнего года президент Украины Владимир Зеленский распорядился о формировании Сил беспилотных систем в качестве отдельного рода войск ВСУ. Уже тогда появилась информация, что Сухаревский, назначенный заместителем главкома ВСУ, станет командующим.

До этого сообщалось, что Северную Осетию впервые атаковали украинские беспилотные летательные аппараты. Они пролетели больше 1000 км и целились в военный аэродром.

7 июня сообщалось, что Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников над территорией РФ.

Ранее российские военные ударили по аэродрому для запусков украинских БПЛА.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами