В Киеве назначили нового командующего Силами беспилотных систем ВСУ

Полковник Вадим Сухаревский стал новым командующим Сил беспилотных систем в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Генерального штаба украинской армии.

10 июня министр обороны Украины Рустам Умеров издал приказ о назначении Сухаревского командующим этого рода войск.

В феврале нынешнего года президент Украины Владимир Зеленский распорядился о формировании Сил беспилотных систем в качестве отдельного рода войск ВСУ. Уже тогда появилась информация, что Сухаревский, назначенный заместителем главкома ВСУ, станет командующим.

До этого сообщалось, что Северную Осетию впервые атаковали украинские беспилотные летательные аппараты. Они пролетели больше 1000 км и целились в военный аэродром.

7 июня сообщалось, что Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников над территорией РФ.

Ранее российские военные ударили по аэродрому для запусков украинских БПЛА.