В ДНР вследствие боевых действий пострадали трое сотрудников МЧС РФ

Трое сотрудников МЧС РФ получили ранения вследствие боевых действий на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В заявлении отмечается, что представители экстренных служб пострадали во время тушения пожара в Докучаевском городском округе. Здесь после попадания взрывоопасного предмета (ВОП) загорелся дом.

«Личный состав самостоятельно добрался с места происшествия до больницы», — уточнили в пресс-службе МЧС РФ.

По данным ведомства, в настоящее время раненых сотрудников экстренных служб направили на амбулаторное лечение. Информация о том, в каком состоянии они находятся, не уточняется.

10 июня представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) заявило, что украинские военные нанесли удар по городу Докучаевску. Всего бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по населенному пункту две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

До этого управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по ДНР сообщило об обезвреживании двух украинских дронов на территории региона. Речь идет об ударных беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) «Баба-Яга», их обнаружили на Бирюзовой улице в городе Донецке и в районе населенного пункта Волноваха.

Ранее в городе Донецке в результате атаки дрона ВСУ пострадали двое мирных жителей.