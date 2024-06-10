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Град пробил лобовое стекло и сломал нос самолета во время посадки в Вене

Град нанес серьезные повреждения самолету во время посадки в Вене

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exithamster/X

Самолет Airbus A320, принадлежащий авиакомпании Austrian Airlines, серьезно пострадал из-за града. Об этом пишет австрийская газета Kronen.

Известно, что нештатная ситуация произошла во время посадки самолета, который летел с острова Майорка в Вену. На подлете к столице Австрии воздушное судно попало в зону турбулентности и под сильный град, который пробил стекло в кабине и носовую часть самолета.

В результате чего пилотам пришлось подать сигнал бедствия и садиться вслепую, но несмотря на это посадка прошла успешно, никто из пассажиров не пострадал.

Позднее инцидент подтвердили в службе управления полетами. Там уточнили, что грозовой фронт, через который пришлось пройти самолету, не был виден на метеорологическом радаре.

Ранее в Пулково самолет, прибывший из Сургута, сбил лису во время посадки.

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