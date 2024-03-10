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Украинский дрон атаковал Куйбышевский район Донецка

СЦКК: дрон ВСУ сбросил взрывоопасный предмет на Куйбышевский район Донецка

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Alexander Ermochenko/Reuters

Украинские военные при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) на один из районов Донецка. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В заявлении уточняется, что целью украинских бойцов стал Куйбышевский район Донецка. При этом атака произошла в 14:40, говорится в публикации.

«Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — «Газета.Ru»): <...> город Донецк (Куйбышевский район): сброшен ВОП с БПЛА», — рассказали в представительстве региона.

10 марта губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что в небе над регионом был сбит украинский дрон самолетного типа. По словам главы местной администрации, в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто из граждан не пострадал.

Позже в министерстве обороны РФ добавили, что в Новгородской области были уничтожены сразу два украинских БПЛА. Пресс-служба российского военного ведомства назвала действия ВСУ «попыткой совершить террористическую атаку».

Ранее три дрона-камикадзе атаковали поселок в Белгородской области.

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