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В ЛДПР предложили увеличить выплату по уходу за инвалидами и престарелыми гражданами

Леонид Слуцкий: нужно установить выплату по уходу за инвалидами не ниже МРОТ

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Petrov Sergey/Global Look Press

Выплата по уходу за инвалидами и престарелыми гражданами должна быть не ниже одного МРОТ, заявил кандидат в президенты России от ЛДПР Леонид Слуцкий. Отмечается, что письмо с предложением он направил в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Слуцкий подчеркнул, что такой является тяжелым трудом, поскольку он осуществляется ежедневно, без выходных и праздников.

«Забота о таких гражданах равна полноценному рабочему дню. Поэтому считаю необходимым установить в таких случаях выплаты в размере не ниже одного МРОТ», — сказал председатель ЛДПР.

По его мнению, такое решение направлено на поддержку россиян, взявших на себя тяжелые обязательства заботы о нуждающихся в постоянном уходе.

«Это поможет им чувствовать себя увереннее в завтрашнем дне, позволит приобрести необходимые вещи, лекарства, продукты питания», — добавил он.

Как уточнили в пресс-службе партии, проблема низкого размера выплат поднята в рамках проведения всероссийского опроса граждан «Скажи Слуцкому правду!», который проводился ЛДПР.

Отмечается, что на данный момент есть разные ежемесячные выплаты и компенсации за уход. При этом в случае ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет со стороны родителей или усыновителей и опекунов их размер составляет 10 тыс. рублей. В случае ухода со стороны других членов семьи компенсация составляет 1 200 рублей.

Ранее Слуцкий принял участие в церемонии закладки памятного камня основателю партии Владимиру Жириновскому. Памятник политику, посвященный победе ЛДПР на выборах в 1993 году, установят в усадьбе Гребнево в Щелково Московской области.

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