В Иркутске на ж/д станции обвалился потолок

В Иркутске на железнодорожной станции обвалился потолок. Об этом сообщает Telegram-канал «Иркутский блог».

Инцидент произошел на станции «Академическая». На данный момент информация о пострадавших отсутствует.

На кадрах с места инцидента заметно, что часть элементов потолка упала на ступеньки, по которым спускаются пассажиры. Часть проводов конструкции оборваны.

По данным источника, капитальный ремонт объекта закончили в октябре 2022 года.

До этого в оренбургской школе обрушилась крыша. По предварительной информации, площадь обрушения составила более 50 квадратных метров. После инцидента школьников отпустили домой.

Ранее в Свердловской области крыша гаража рухнула на две машины скорой помощи.