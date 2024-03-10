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В Иркутске на ж/д станции обвалился потолок

В Иркутске на железнодорожной станции рухнул потолок

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Телеграм-канал «Иркутский блог»

В Иркутске на железнодорожной станции обвалился потолок. Об этом сообщает Telegram-канал «Иркутский блог».

Инцидент произошел на станции «Академическая». На данный момент информация о пострадавших отсутствует.

На кадрах с места инцидента заметно, что часть элементов потолка упала на ступеньки, по которым спускаются пассажиры. Часть проводов конструкции оборваны.

По данным источника, капитальный ремонт объекта закончили в октябре 2022 года.

До этого в оренбургской школе обрушилась крыша. По предварительной информации, площадь обрушения составила более 50 квадратных метров. После инцидента школьников отпустили домой.

Ранее в Свердловской области крыша гаража рухнула на две машины скорой помощи.

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