Девятиклассница попала в реанимацию из-за электронной сигареты

В Петербурге девятиклассница попала в реанимацию в тяжелом состоянии из-за электронной сигареты. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 9 марта на улице Оптиков в Приморском районе. Девушку-подростка в луже рвотных масс и с электронной сигаретой нашли родители, которые вызвали скорую помощь.

Школьницу в тяжелом состоянии госпитализировали и поместили в реанимацию. Ей диагностировали отравление неизвестным веществом.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

Ранее московская школьница покурила электронную сигарету перед уроком и попала в больницу.