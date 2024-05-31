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Движение на красной линии московского метро восстановлено

Дептранс: движение на Сокольнической линии восстановлено и вводится в график

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Илья Питалев/РИА Новости

Движение на Сокольнической линии московского метро восстановлено и вводится в график. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Работы на участке завершены, начинаем вводить движение в график», — отметили в сообщении.

В ведомстве принесли извинения за доставленные неудобства и поблагодарили пассажиров «за терпение». По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в ближайшее время движение на всей Сокольнической линии введут в график.

Ранее в Москве в поезде метро на станции Электрозаводская произошло возгорание в вагоне поезда.

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