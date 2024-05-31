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Пенсионер заблудился в лесу и нашел клад

Кладоискатель из Англии отстал от группы единомышленников и обнаружил сокровище

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Depositphotos

В Англии пенсионер-кладоискатель потерялся во время похода и случайно обнаружил редкий меч, головку топора и браслет бронзового века. Об этом сообщает The Guardian.

60-летний Джон Белгрейв из Суррея занимается поиском сокровищ с помощью металлодетектора. Он рассказал журналистам, что сделал свою лучшую находку в 2020 году во время слета кладоискателей, когда гулял по Дорсету вместе с группой единомышленников, но отстал от нее и заблудился. Он направился на возвышенность, чтобы с высоты разглядеть своих спутников, а затем спустился вниз, и его устройство сработало.

«Было ясно, что там есть металл, но я думал, что это просто старая консервная банка или что-то в этом роде. Я копнул примерно на восемь дюймов вниз и обнаружил предмет странной формы, облепленный глиной. Тогда я не знал, что это такое, но оказалось, что это цельная рукоять меча, исключительный предмет», — признался Джон.

Он обнаружил зарытый в земле рапирный меч длиной 61 см, относящийся к среднему бронзовому веку. Оружие было намеренно разломано на три части и закопано рядом с останками богатого землевладельца. Рукоять рапиры была отлита из бронзы но имитировала своей формой деревянную. Как сообщается, до этого в Британии были найдены только две подобные рапиры. Помимо меча Белгрейв нашел головку от топора-пальстаба и декоративный нарукавный браслет.

«Когда я увидел головку топора, я понял, что это клад бронзового века. У меня голова пошла кругом. Лезвие меча было по-прежнему острым. Британский музей считает, что он был намеренно сломан и положен в землю как часть ритуального погребения и жертвоприношения», — рассказал кладоискатель.

Найденные сокровища выкупили за £17 тыс. местные музей и художественная галерея, эту сумму разделили между собой пенсионер, сделавший находку, и владелец земли, в которой клад был закопан.

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