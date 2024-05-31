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Неисправность подвижного состава на красной ветке московского метро устранили

Замначальника метро Темникова: неисправность на Сокольнической линии устранили

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moscowmap/Telegram

Специалисты устранили неисправность подвижного состава на Сокольнической линии московского метро. Об этом сообщила заместитель начальника столичного метро Юлия Темникова, комментарий которой опубликовал Telegram-канал городского департамента транспорта.

Она подчеркнула, что была «небольшая техническая неисправность подвижного состава», которую удалось оперативно ликвидировать.

«Сейчас пути совершенно чистые», — сказала Темникова.

До этого стало известно, что причина сбоя в метро Москвы — техническая неисправность. В дептрансе отметили, что
пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии нет, пассажиры в безопасности. В ведомстве обратили внимание, что все причастные сотрудники уже на месте, проводят необходимые проверки.

Вечером 31 мая произошло задымление в тоннеле метро на Сокольнической линии.

Ранее в Москве в поезде метро на станции Электрозаводская произошло возгорание в вагоне поезда.

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