Неисправность подвижного состава на красной ветке московского метро устранили

Специалисты устранили неисправность подвижного состава на Сокольнической линии московского метро. Об этом сообщила заместитель начальника столичного метро Юлия Темникова, комментарий которой опубликовал Telegram-канал городского департамента транспорта.

Она подчеркнула, что была «небольшая техническая неисправность подвижного состава», которую удалось оперативно ликвидировать.

«Сейчас пути совершенно чистые», — сказала Темникова.

До этого стало известно, что причина сбоя в метро Москвы — техническая неисправность. В дептрансе отметили, что

пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии нет, пассажиры в безопасности. В ведомстве обратили внимание, что все причастные сотрудники уже на месте, проводят необходимые проверки.

Вечером 31 мая произошло задымление в тоннеле метро на Сокольнической линии.

Ранее в Москве в поезде метро на станции Электрозаводская произошло возгорание в вагоне поезда.