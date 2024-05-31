Футболисты Второй лиги устроили массовую драку

В конце матча 11-го тура Второй лиги Дивизиона В1 футболисты ставропольского «Динамо» и махачкалинского «Динамо-2» устроили массовую потасовку, передает Sport24.

На 87-й минуте поединка футболист ставропольцев жестко сыграл в подкате против соперника, за что получил от него удар головой в лицо. После этого началась драка, в которой участвовали футболисты, которые находились на поле, запасные игроки, а также представители тренерских штабов. Арбитр матча показал после потасовки семь красных карточек.

Футболисты ставропольского «Динамо» победили со счетом 3:2.

Ранее правоохранительные органы составили административный протокол за мелкое хулиганство на футболиста красноярского «Енисея» Владимира Хозина, который был одним из участников драки с отдыхавшими в Красноярске.

Ранее «Фенербахче» сорвал матч на Суперкубок Турции.