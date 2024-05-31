В Московском регионе выпало аномальное количество осадков

Аномальное количество осадков выпало в пятницу, 31 мая, в Москве и Московской области. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Аномальное количество осадков выпало в Подмосковье и Москве. За 12 часов на опорной метеостанции ВДНХ выпало 7 мм, Тушино — 11 мм, МГУ — 2 мм», – заявил синоптик.

Он также подчеркнул, что в подмосковном Красногорске зафиксировано выпадение 28 мм осадков, что составляет 45% от месячной нормы.

Отмечается, что мощный ливень в отдельных районах столицы привел к подтоплению дорог, а также автомобилей и общественного автотранспорта.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москве и Московской области до конца недели будет сохраняться теплая погода.

Из специального прогноза, подготовленного метеорологами Яндекс Погоды для «Газету.Ru», следует, что летний сезон 2024 года на территории РФ выдастся более теплым относительно средних многолетних показателей.

Ранее сообщалось, что в России могут сократить рабочие дни в жаркую погоду.