Москвичка получила загранпаспорт с ошибкой и не могла обменять его на действительный

Девушка получила загранпаспорт с ошибкой в столичном МФЦ и добилась его замены только после беседы с руководством центра. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам москвички Дарьи, она обратилась в МФЦ «Лианозово» и получила заграничный паспорт с ошибочным написанием страны рождения — вместо английского варианта Hungary, в нужной графе было написано «Vengriia». Девушка указала внимание персонала на ошибку и отказалась его забирать, однако заменить его удалось не с первой попытки.

«Поехала к ним три раза, они не хотели признать свою ошибку. На мои замечания, мне говорили, что они сами имеют проблемы с этими странами. Понимаю, что если бы я не упорствовала до конца, мой паспорт бы изъяли на границе», — уверена Дарья.

Новый загранпаспорт с правильным написанием страны ее рождения девушке вручили после беседы с руководством МФЦ и отделом по вопросам миграции.

Ранее россиянина, летевшего в Турцию, закрыли в аэропорту Большое Савино из-за ошибки в паспорте.