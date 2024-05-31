Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичка получила загранпаспорт с ошибкой и не могла обменять его на действительный

В Москве девушке выдали загранпаспорт с ошибкой и сначала отказались его менять

close
100%
Depositphotos

Девушка получила загранпаспорт с ошибкой в столичном МФЦ и добилась его замены только после беседы с руководством центра. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам москвички Дарьи, она обратилась в МФЦ «Лианозово» и получила заграничный паспорт с ошибочным написанием страны рождения — вместо английского варианта Hungary, в нужной графе было написано «Vengriia». Девушка указала внимание персонала на ошибку и отказалась его забирать, однако заменить его удалось не с первой попытки.

«Поехала к ним три раза, они не хотели признать свою ошибку. На мои замечания, мне говорили, что они сами имеют проблемы с этими странами. Понимаю, что если бы я не упорствовала до конца, мой паспорт бы изъяли на границе», — уверена Дарья.

Новый загранпаспорт с правильным написанием страны ее рождения девушке вручили после беседы с руководством МФЦ и отделом по вопросам миграции.

Ранее россиянина, летевшего в Турцию, закрыли в аэропорту Большое Савино из-за ошибки в паспорте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами