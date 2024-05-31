В МИД РФ призвали ЮНЕСКО и ОБСЕ дать оценку идее фонда Клуни по российским журналистам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала инициативу фонда актера Джорджа Клуни и его супруги Амаль по аресту российских журналистов травлей по политическим мотивам.

«Защита журналистов в понимании четы Клуни — это их травля через уголовное преследование по политическим мотивам, к тому же еще и по этническому признаку <...> А теперь вопрос: «Где ЮНЕСКО с [гендиректором Одре] Азуле и ОБСЕ с [представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезой] Рибейру», — отметила Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, за русофобию на Западе сегодня хорошо платят, а супруги Клуни «готовы делать деньги на чем угодно».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал безумным намерение фонда Клуни добиваться арестов российских журналистов за рубежом. Во время брифинга Песков предложил журналистам самим узнать «аргументацию этих безумцев».

Ранее в России ответили на угрозы журналистам РФ со стороны фонда Клуни.