Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ призвали ЮНЕСКО и ОБСЕ дать оценку идее фонда Клуни по российским журналистам

Захарова: идея фонда Клуни по аресту журналистов из РФ является травлей

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала инициативу фонда актера Джорджа Клуни и его супруги Амаль по аресту российских журналистов травлей по политическим мотивам.

«Защита журналистов в понимании четы Клуни — это их травля через уголовное преследование по политическим мотивам, к тому же еще и по этническому признаку <...> А теперь вопрос: «Где ЮНЕСКО с [гендиректором Одре] Азуле и ОБСЕ с [представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезой] Рибейру», — отметила Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, за русофобию на Западе сегодня хорошо платят, а супруги Клуни «готовы делать деньги на чем угодно».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал безумным намерение фонда Клуни добиваться арестов российских журналистов за рубежом. Во время брифинга Песков предложил журналистам самим узнать «аргументацию этих безумцев».

Ранее в России ответили на угрозы журналистам РФ со стороны фонда Клуни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами