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В Петербурге волонтеры перенесли через дорогу 17,5 тысячи жаб

Волонтеры спасли более 17 тысяч серых жаб: миграция успешно завершена

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Iric/Wikipedia

Весной петербуржцы помогли более чем 17 тыс. серых жаб, которые спешили на нерест. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

В Комитете по природопользованию и охране окружающей среды подвели итоги миграции серых жаб, которая началась примерно в середине апреля. В этом году, рассказывают в департаменте, вместо привычных 30 дней миграция продлилась почти два месяца.

Специалисты подсчитали, что в общей сложности волонтеры перенесли через дорогу в заказнике «Сестрорецкое болото» более 17,5 тыс. особей. Миграция земноводных успешно завершилась, все животные, включая тех, которые двигались по направлению к нерестилищу и тех, которые возвращались в лес, достигли мест назначения.

«Миграция завершилась успешно — в нерестилищах у восточного берега Сестрорецкого Разлива из икринок уже появились головастики и совсем скоро популяция серых жаб пополнится новыми особями. Благодарим волонтеров и неравнодушных местных жителей, которые в течение почти двух месяцев своими руками помогали амфибиям преодолеть опасный путь», — поделились результатами нереста земноводных в Комитете по природопользованию.

В апреле издание «Фонтанка» писало о начале работы волонтеров, в числе которых оказалась сотрудница редакции. Добровольцы, набор которых закрыли досрочно, помогли жабам избежать попадания под колеса транспортных средств.

Ранее биологи вычислили место нереста угрей с помощью спутниковых датчиков.

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