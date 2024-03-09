На границе Польши и Украины скопилось несколько тысяч фур

На польско-украинской границе из-за протеста польских фермеров скопилась очередь из 2,3 тысячи грузовиков. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, сообщает РИА Новости.

«На границе с Польшей на утро субботы, 9 марта, в очередях находится 2300 грузовиков по всем направлениям, где польские фермеры усложняют или делают невозможным проезд», – сказал Демченко. При этом он отметил, что в направлении пункта пропуска «Краковец» блокада должна завершиться до 13 марта.

По словам представителя погранслужбы, самые большие скопления транспорта наблюдаются на пунктах «Ягодин» и «Шегини», где участники акции вообще не пропускают фуры, следующие в сторону Польши.

Протесты польских фермеров продолжаются с начала февраля. Основными требованиями фермеров является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины.

5 марта посол Украины в Польше Василий Зварыч обратился к польским фермерам с просьбой прекратить блокаду.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на границе с Польшей вышла за пределы «экономики, и морали».

Ранее президент Польши поддержал протестующих фермеров.