Россиянке угрожали минированием после заказа цветов в онлайн-магазине

Жительница Екатеринбурга, заказав доставку цветов курьером в онлайн-магазине столкнулась с угрозами от продавцов. Об этом сообщает «Е1».

Девушка заказывала букет на свадьбу брата, она выбрала композицию и оплатила доставку. Цветы должны были привезти к назначенному времени, но курьер на приехал, а переписка с менеджером торговой точки оказалась заблокирована.

Сестра покупательницы написала обращение на сайте магазина и пригрозила полицией, в ответ получила угрозы. Продавцы заявили, что заминируют место, куда заказывалась доставка букета и потребовали от покупательницы 15 тысяч рублей.

Обратилась ли пострадавшая с официальным заявлением в правоохранительные органы — неизвестно.

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