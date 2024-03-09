Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Поликлиника в Курске приостановила прием пациентов после падения дрона ВСУ

Поликлиника в Курске, на которую упали обломки дрона, приостановила работу

close
100%
«Роман Старовойт»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Роман Старовойт»

Поликлиника № 6 в Курске, на которую упали обломки сбитого беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины приостановила прием пациентов. Об этом сообщается на странице комитета здравоохранения Курской области в «ВКонтакте».

О падении украинского дрона на поликлинику сообщил утром 9 марта губернатор региона Роман Старовойт.

«Поликлиника Курской городской больницы N6 09 марта 2024 г. осуществлять прием пациентов не будет», — говорится в сообщении.

При этом вызов врача на дом осуществляется.

Позднее Старовойт уточнил в своем Telegram-канале, что несущие конструкции поликлиники не повреждены. В настоящее время специалистами проводится комиссионное обследование здания, начато восстановление теплового контура.

По словам чиновника, в результате атаки никто не пострадал.

По данным Министерств обороны России, средства противовоздушной обороны сбили 47 беспилотников ВСУ над регионами России в ночь на 9 марта.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами