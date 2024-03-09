Поликлиника в Курске приостановила прием пациентов после падения дрона ВСУ

Поликлиника № 6 в Курске, на которую упали обломки сбитого беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины приостановила прием пациентов. Об этом сообщается на странице комитета здравоохранения Курской области в «ВКонтакте».

О падении украинского дрона на поликлинику сообщил утром 9 марта губернатор региона Роман Старовойт.

«Поликлиника Курской городской больницы N6 09 марта 2024 г. осуществлять прием пациентов не будет», — говорится в сообщении.

При этом вызов врача на дом осуществляется.

Позднее Старовойт уточнил в своем Telegram-канале, что несущие конструкции поликлиники не повреждены. В настоящее время специалистами проводится комиссионное обследование здания, начато восстановление теплового контура.

По словам чиновника, в результате атаки никто не пострадал.

По данным Министерств обороны России, средства противовоздушной обороны сбили 47 беспилотников ВСУ над регионами России в ночь на 9 марта.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.